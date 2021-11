Basket B, l’Andrea Costa è partita alla grande e la società viene incontro ai tifosi sui prezzi

In seguito alle ottime prestazioni dell’Andrea Costa, la società biancorossa ha scelto di introdurre un’agevolazione per il pubblico sul costo del biglietto. Il prezzo del settore “Distinti” viene uniformato a quello della “Gradinata” avendo così 2 sole fasce di prezzo. Pertanto da domenica 14 novembre per il match casalingo contro Giulianova entreranno in vigore i nuovi prezzi: parterre 20 euro, distinti 10 euro.