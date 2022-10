Basket B, l’Andrea Costa a caccia del riscatto a Senigallia

L’Andrea Costa va a caccia del riscatto domani nelle Marche. Domenica 30 ottobre alle ore 18, i biancorossi saranno ospiti della Pallacanestro Senigallia. Una sfida che arriva dopo il ko nel derby e per gli uomini di coach Grandi è arrivato il momento di invertire la rotta anche contro i marchigiani. Gli ultimi due precedenti, infatti, hanno visto i romagnoli uscire sconfitti dalle trasferte contro la Goldengas. Le due squadre si sono già affrontate in quel di Jesi, lo scorso 18 settembre, negli ottavi di Supercoppa e la formazione guidata da Paolo Filippetti conquistò il passaggio del turno grazie ad una tripla arrivata nei secondi finali del match. Nell’ultima giornata di campionato, invece, la Pallacanestro Senigallia ha vinto in trasferta contro i Tigers Romagna con il punteggio di 71-80. «Senigallia è una squadra molto solida, organizzata e quindi molto ostica da affrontare soprattutto tra le loro mura amiche. Giocano ad alto ritmo e hanno tanti tiratori che possono accendersi e girare le partite da un momento all’altro. Noi dobbiamo ripartire dalle cose positive fatte finora e dalle certezze che in questo momento abbiamo. Domenica servirà grande attenzione in difesa per non concedergli canestri facili in transizione e tiri da tre punti aperti ma allo stesso tempo grande fisicità per reggere l’urto a rimbalzo. In attacco mi aspetto un passo in avanti rispetto alle ultime partite e sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti».