Basket B, i Tigers devono studiare bene la lezione di Ancona

Le montagne russe di Mirabilandia hanno un andamento più regolare dell’inizio di stagione dei Tigers Cesena. La prestazione alquanto deludente di Ancona è arrivata infatti dopo le due vittorie che sembravano aver lanciato la formazione bianconera verso orizzonti importanti. Una batosta mentale da quale bisogna reagire con maturità, per rialzarsi già da domenica alle 18 contro Roseto.

Quanto successo ad Ancona non è una semplice questione di risultato, che racconta di un -19 finale, quanto di prestazione collettiva figlia di un approccio mentale non sufficiente. Mascherpa e compagni sono stati infatti dominati sotto tutti i punti di vista, in totale controtendenza con quanto visto nelle ultime due uscite.

La sensazione è che una squadra nel complesso giovane e che sicuramente deve ancora crearsi un proprio vissuto, si sia un po’ adagiata dopo le due vittorie consecutive. In questi contesti è spesso facile interpretare le partite nel migliore dei modi le partite contro le grandi, salvo poi sottovalutare match quantomeno sulla carta alla portata.

Lo si evince dal pessimo secondo periodo quando si sono alzati i ritmi, così come nella ripresa dove una reale reazione di squadra si è vista solamente con i padroni di casa già negli spogliatoi a festeggiare i due punti. Certo poi che tolti gli evidenti demeriti bianconeri, va dato atto ad Ancona di essersi mostrata solida ed estremamente vogliosa di macinare punti per mantenere la testa della classifica in un campionato comunque ancora equilibratissimo.

Ecco dunque che una sconfitta di questo tipo può essere una bella lezione per tutto il gruppo che non può permettersi di sottovalutare alcun avversario in un girone difficilissimo e una prima parte di stagione con tanti ostacoli sul cammino.

I Tigers infatti sono attesi da altri due match consecutivi contro avversarie che si trovano tutt’oggi in testa al campionato: prima al Carisport contro Roseto, poi in trasferta a Rieti. Contro le squadre più forti sin qui Cesena ha mostrato nettamente le cose migliori, ma per confermarsi come possibile ammazza-grandi, serve liberare la mente dalle brutte scorie lasciate dal match di domenica contro Ancona.