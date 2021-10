Basket B, focolaio Covid a Jesi: rinviata la gara contro RivieraBanca Rimini

La Fip ha disposto il rinvio della gara Aurora Jesi-RivieraBanca Rimini, programmata da calendario per domenica alle 18. Il rinvio è stato ufficializzato in queste ore dalla Fip, che ha accolto la richiesta partita dalla società marchigiana e avallata da RivieraBanca. Il tutto è stato causato da un focolaio Covid emerso tra le fila dell’Under 19 jesina, che opera a stretto contatto con la Prima Squadra (nove giocatori fissi in allenamento).