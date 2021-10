Basket B, Ferrari: “Brava Rimini, un secondo tempo maiuscolo” – Gallery

Il derby del Flaminio ha premiato la RivieraBanca Rimini, che ha superato 76-65 in rimonta i Raggisolaris Faenza. Visibilmente soddisfatto ed emozionato coach Mattia Ferrari al termine della prima vittoria stagionale nel derby. «Devo fare i complimenti alla squadra per il secondo tempo maiuscolo. Abbiamo difeso e costruito bei tiri in attacco, siamo cresciuti di intensità, in qualità dei blocchi e dei passaggi e credo si sia visto tutto quello che questa squadra può esprimere».

Un Rimini double face, contratto e smarrito per oltre 15 minuti, concreto e spigliato dopo il riposo lungo nello sprint verso la prima vittoria stagionale. «Abbiamo spremuto Rivali e Saccaggi, sopra le righe, in questo momento non possiamo fare altrimenti, ma nella ripresa sono saliti di livello tutti i ragazzi. Siamo partiti contratti e impacciati, abbiamo perso tanti palloni e ciò nonostante siamo riusciti nel finale di secondo quarto a ricucire un gap che poteva diventare pericoloso. Infatti al riposo ho detto ai ragazzi che il momento peggiore era alle spalle, tornati in campo abbiamo cambiato registro trascinati, tra gli altri, da un Rinaldi che è diventato padrone dell’area, anche Bedetti ha disputato un gran secondo tempo. Sono molto felice anche per Scarponi, che ha disputato una gara solida e intelligente nonostante i suoi diciassette anni, se lo merita perchè si sta allenando sempre in maniera impeccabile».

Due punti d’oro per sbloccarsi subito e per quell’iniezione di fiducia indispensabile visto anche il momento sfortunato a livello di infortuni. «Vittoria importante per tanti motivi, perchè giocavamo contro una squadra in grande forma e ben allenata, per il morale viste le tante defezioni. Mladenov è nella fase calante del recupero, speriamo di riaverlo con noi a metà settimana. Finisco con le dediche personale, vista la mia prima vittoria da capo allenatore di Rimini. La prima è per il pubblico che con il suo calore ci ha aiutato a girare l’inerzia della partita, al presidente Maggioli e a tutti gli sponsor che ci permettono di essere qui».

Serra guarda avanti



Alla contentezza del tecnico riminese Ferrari fa da contraltare un pizzico di delusione del manfredo Alberto Serra, che però non ha nulla da recriminare ai suoi ragazzi. «Faccio i complimenti a Rimini perchè si è dimostrata una grande squadra, ci ha messo in difficoltà dentro l’area come temevamo con giocatori di assoluto spessore. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità per tutto l’arco della partita dopo i primi due quarti davvero positivi dove abbiamo messo in seria difficoltà una squadra forte come Rimini. Ripartiamo da qui, da quello di buono fatto e guardiamo ora con fiducia ad un altro derby, quello interno contro Cesena».