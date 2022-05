Basket B, Faenza show: Batte Ruvo 77-75 e si prende la semifinale contro Rimini

In una partita dalle mille emozioni Faenza riesce ad avere la meglio di Ruvo di Puglia in garaquattro per 77-75 conquistando una clamorosa quanto meritata semifinale play-off. I ragazzi di coach Garelli conducono anche di 20 punti sino al 61-41 del 27’44”. I pugliesi, però, non mollano la presa ed imbastiscono la rimonta che li porta in vantaggio sul 73-75 in apertura dell’ultimo minuto. I canestri di Aromando e Poggi chiudono la pratica con il tentativo di Ciribeni che si spegne sul primo ferro. Da domenica sarà dunque un derby romagnolo tra Faenza e Rimini a decidere chi andrà in finale.