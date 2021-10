Basket B, Faenza-Cesena è il derby di Anumba

E’ la settimana del derby per Raggisolaris Faenza e Tigers Cesena. Non una partita come le altre.

Una di quelle partite che si aspettano per mesi e che per 40’ vengono vissute tutte d’un fiato da una parte e dall’altra.

Lo sarà sicuramente per Simon Anumba, che dopo averlo vissuto per due anni in maglia faentina domenica lo vivrà con i colori bianconeri. «Come ho sempre detto, a Faenza ho lasciato un pezzo di cuore e tanti amici che mi porterò avanti nel tempo. Non ho alcun tipo di tensione nell’affrontare da ex una partita del genere, portando avanti la causa che oggi difendo e cercando a tutti i costi il successo. Con i Raggisolaris sono sempre riuscito a lavorare nel migliore dei modi perché c’erano tante persone che mi hanno permesso di farlo. Sul mio passaggio a Cesena non ho rimorsi, ho da subito sposato l’intero progetto e credo fermamente in quello che stiamo facendo».

Sono cinque le partite ufficiali in cui ha vissuto quel clima speciale che lascia la sfida tra Faenza e Cesena, tre delle quali, però, giocate senza pubblico e quindi con un trasporto sicuramente diverso. «Il calore del pubblico certo darà tutt’altra importanza alla partita e la aiuterà ad essere ancor più intensa e fisica. Questi due aspetti hanno sempre caratterizzato i nostri precedenti e penso che il copione possa essere replicato anche domenica, rendendo il tutto estremamente divertente. Loro sono in un momento molto positivo e hanno saputo adattarsi al meglio ai tanti cambiamenti fatti in estate. Hanno una fisionomia diversa, con meno chili e centimetri, ma tante più armi in velocità ed atletismo. La sconfitta contro Rimini penso abbia lasciato un po’ d’amaro in bocca, per questo mi aspetto una grande reazione sin dai primi minuti».

L’approccio anche per i Tigers però sarà estremamente positivo dopo la vittoria con Rieti, che ha dato tante certezze in più alla squadra. «Siamo scesi in campo vogliosi di vincere, dopo una settimana di lavoro molto positiva. Ce l’abbiamo fatta con una prestazione estremamente positiva per tutti i 40’. Questo ci ha dato tanta carica e fiducia per affrontare al meglio questa settimana di lavoro, consapevoli dell’importanza degli avversari di domenica e dei nostri punti in cui dover far meglio. Penso che abbiamo tutte le carte per metterli in difficoltà».

Il finale è una visione personale sulla sua prima parte di stagione. «Non penso di aver fatto intravedere tutto il mio potenziale in questo inizio di campionato. Fisicamente sto bene e mi sto divertendo molto con la squadra, ma voglio essere più protagonista e sto lavorando sotto questo aspetto, sperando già di essere al top nel derby di domenica».