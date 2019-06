Basket B, ecco Hajrovic per l'Amadori Cesena

Un nuovo rinforzo sotto i tabelloni per l'Amadori Tigers Cesena, che ha annunciato l'arrivo del pivot Tarik Hajrovic. Under classe 2000 di 203 cm, di origine serba e di formazione italiana, Hajrovic proviene dal Latina Basket, squadra inserita nel Girone Ovest della Serie A2, con la quale ha partecipato all’ultimo campionato raggiungendo le Final Eight di Coppa Italia ed i playoff. Importante poi il contributo del neo acquisto bianconero ad Anzio, nella Serie C Gold laziale, dove ha totalizzato 16 presenze viaggiando a 9,6 punti di media con un high stagionale di 30 punti. Fiore all’occhiello del settore giovanile di Latina, Hajrovic arriva a Cesena con la formula del prestito e va a completare il reparto lunghi a disposizione di coach Di Lorenzo.