Basket B, colpo Tigers: da Faenza ecco Chiappelli

Bel colpo dell'Amadori Tigers Cesena, che da Faenza si assicura l'ala-pivot Gioacchino Chiappelli.

"La Amadori Tigers Cesena - si legge nel comunicato del club - è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per la stagione 2019/20 con l’atleta Gioacchino Chiappelli. Ala classe 1991 di 198 cm, Chiappelli è stato valoroso avversario di tante battaglie in maglia Raggisolaris Faenza nella stagione appena conclusa, nella quale ha dimostrato di poter essere non solo un terminale offensivo importante, ma di poter dare un notevole e determinante contributo anche a rimbalzo. Spesso in doppia doppia, Chiappelli ha viaggiato nell’ultima stagione a 10 punti e 10 rimbalzi di media, facendo dell’agonismo e dell’intensità il proprio tratto distintivo.

Nel percorso di crescita del neo acquisto dei Tigers c’è l’esperienza in serie B con la maglia della Fortitudo Bologna, stagione 2010/11, cui è seguita una stagione a Riva del Garda, sempre nell’allora DNB, prima di un triennio al Basket Lugo, squadra con la quale ha vissuto la promozione dalla Serie C alla Serie B. Giunto a Faenza da Reggio Emilia nella stagione 2017/18, Chiappelli ha trascorso due anni da protagonista in maglia Raggisolaris fino a divenire, proprio lo scorso anno, il miglior rimbalzista del Girone B. Con Gioacchino Chiappelli la Amadori Tigers Cesena assesta il “pacchetto” lunghi insieme al confermato Francesco Papa e alla coppia “Capitan” Bkic e Massimiliano Ferraro, forte del contratto biennale siglato lo scorso anno.

Questo dunque il roster Amadori Cesena ad oggi: Battisti, Frassineti, Papa, Ferraro, Brkic e Chiappelli".