Basket B, Blacks Faenza e la sfida a Fabriano per il posto in Coppa

Benedetta o invisa agli dèi? La Coppa Italia è così, manifestazione affascinante, che dona prestigio e soddisfazione, cementa l’unità di un gruppo e ne accresce l’esperienza di vissuto comune. Però è anche un lusso da potersi permettere, porta via energie e costringe a viaggi supplementari che pesano nel corso di una stagione, a chi ha obiettivi di lunga gittata. D’altronde, sono tanti i reduci dall’avventura faentina alle Final Eight di Porto San Giorgio, nel 2019 (per non citare quella, arrivata fino alla conquista del titolo, della Supercoppa 2021), che la citano tra le migliori esperienze vissute in carriera. E allora, se i Blacks sono in ballo è giusto che ballino: alla fase finale dell’edizione 2023 sono ammesse le prime due di ogni girone al termine del girone di andata, le quali si affronteranno, il 25 o 26 gennaio, in turno unico ad eliminazione diretta, incrociando i gironi (A-B, C-D) e le posizioni (prime, che giocano in casa, contro le seconde). Le vincitrici si qualificheranno per la final four di marzo, in sede da definire.

Lo status quo

La situazione attuale, a due giornate dal giro di boa, vede in vetta Rieti a 24 punti, la quale si assicurerà la “pole” vincendo una delle due gare rimanenti, impegni non impossibili (in casa con l’Andrea Costa, poi a Cervia coi Tigers): il primo posto non le sfuggirà. Il secondo biglietto resterà con ogni probabilità in palio tra i Blacks e Fabriano, appaiate a quota 20, perché più dietro a Virtus Imola, Jesi e Firenze potrebbe non bastare fare percorso netto con contemporanea doppia caduta di manfredi e fabrianesi, data la situazione degli scontri diretti. Il calendario per entrambe le contendenti è impegnativo: Faenza, col vantaggio dello scontro diretto positivo in caso di parità finale, alla ripresa dei giochi dopo la pausa sarà di scena a Senigallia, per poi ospitare Ancona. Fabriano ripartirà dal PalaRuggi e dalla sorpresa Virtus per poi ricevere il testimone Senigallia, che sarà dunque arbitro della corsa a due. La sfidante dei quarti di finale sarà verosimilmente Ruvo di Puglia, prima nel girone D con una vittoria di vantaggio (più lo scontro diretto) su Caserta, una gara da recuperare ed un calendario agevole a disposizione. Quindi, nel caso gli uomini di Garelli la spuntino, ci sarà la “rivincita” del quarto di finale play-off della scorsa stagione. Ma stavolta in gara unica, con viaggio infrasettimanale in Puglia incastonato tra gli impegni con Ozzano (spostato a lunedì 23 gennaio per indisponibilità del PalaCattani) e la trasferta, per fortuna breve, con la Virtus Imola.

Domani il viaal Torneo Saipper Esordienti

Prenderà il via domani, al Campus di via Proventa a Faenza, la “due giorni” del Torneo Saip, riservato alla categoria Esordienti 2011 ed organizzato dalla Raggisolaris Academy. Vi prenderanno parte, oltre ai manfredi, la Virtus Siena, la Virtus Bologna e la Pontevecchio Bologna. A questo seguirà poi il Trofeo Martini, che torna dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza pandemica.

Manifestazione per squadre dagli Esordienti fino agli Under 14, il “Martini” coinvolgerà formazioni provenienti da tutta Italia e si disputerà da martedì 3 a sabato 7 gennaio, sempre al Campus, con protagoniste ogni giorno una differente annata. Si partirà da martedì con la Under 14, che vedrà con le squadre romagnole la Fortitudo Bologna, mercoledì via alle Under 13 (tra gli altri, presenti Petrarca Padova, Firenze e Mestre), poi giovedì sarà la volta di Aquilotti e Scoiattoli, con la presenza della Jolly Reggio Emilia, mentre sabato si chiuderà con gli Esordienti, con i Bees Pesaro tra le partecipanti. Da segnalare anche che l’Under 14 Elite dell’Academy è attualmente impegnata in un torneo internazionale ad Ivrea (fino al 30 dicembre).