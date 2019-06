Basket B, bel colpo dei Tigers: ecco Planezio

Un innesto prezioso di mercato per l'Amadori Tigers Cesena, che ha annunciato l'acquisto dell'ala Marco Planezio.

"La Amadori Tigers Cesena - si legge nella nota della società - è lieta di annunciare la firma della fortissima ala classe 1991 di 198 cm Marco Planezio. Lo scorso anno a Varese, nel Girone A di Serie B, Planezio ha viaggiato a 15,81 punti di media in 36 minuti di gioco, tirando con il 53% da 2 ed il 35% dall’arco, per una valutazione di 19,6. Sono 8,6 i rimbalzi staccati a partita dal nuovo giocatore cesenate lanciato da Treviglio nella

stagione 2008/09 nell’allora Serie A Dilettanti, l’attuale Serie B. Da allora la carriera di Planezio si è sviluppata interamente in Serie B, dove ha quasi sempre disputato i playoff. La post season ha visto infatti protagonista Planezio per ben 5 anni di fila, 4 con la maglia di Treviglio e uno con la canotta di Casalpusterlengo, nella stagione 2012/13.

Quindi, dopo una stagione a Costa Volpino, la firma con Bergamo, squadra con la quale corona due stagioni di vertice con l’approdo alle Final Four di Montecatini nel 2017. L’anno successivo, con Bergamo in Serie A2, Planezio approda ad Olginate prima di tornare nella “sua” Treviglio e disputare nuovamente i playoff. Marco Planezio è giocatore che in Serie B può ricoprire diversi ruoli, riuscendo a giocare sia lontano da canestro che sotto, e rappresenta un’arma tattica importantissima a disposizione di coach Di Lorenzo. L’accordo con Marco Planezio è di un anno".