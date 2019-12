Verso la fine del girone d’andata, la Rekico Faenza ha annunciato la separazione dall’ala Amedeo Tiberti. “La società Raggisolaris – si legge in una nota – comunica di aver risolto il contratto con Amedeo Tiberti. L’ala torinese chiude l’esperienza alla Rekico con 8 presenze in campionato e una media di 4.8 punti e 4.5 rimbalzi. La dirigenza e lo staff tecnico augurano ad Amedeo le migliori fortune per la sua carriera”.