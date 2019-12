Basket, l’Amadori si stringe attorno a coach Di Lorenzo

Un gravissimo lutto per il coach dell’Amadori Tigers Cesena Giampaolo Di Lorenzo, colpito nel pomeriggio dalla scomparsa della madre. La società bianconera in una nota si è stretta attorno al suo allenatore: “La Amadori Tigers Cesena esprime le più sentite condoglianze al proprio coach Giampaolo Di Lorenzo per la scomparsa della mamma, avvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre. Contestualmente la società ha ritenuto opportuno dispensare Giampaolo Di Lorenzo dall’impegno del match contro Adriatica Press Teramo in programma domenica 22 alle 18 al Carisport, partita per la quale la panchina verrà affidata all’allenatore in seconda Michele Belletti”.