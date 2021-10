Basket, accordo tra Pallacanestro 2.015 e Ca’Ossi per il settore giovanile

Pallacanestro 2.015 ha annunciato l’accordo di collaborazione con la Società Ca’ Ossi Basket Forlì, per quello che riguarda l’attività giovanile. Si allarga ulteriormente il legame con le realtà locali che si occupano della crescita e della formazione dei ragazzi forlivesi: e questa nuova collaborazione, con una realtà solida come Ca’ Ossi che da sempre è punto di riferimento per l’attività giovanile in città, è stata portata avanti con l’intento di rendere ancora più solido il progetto di crescita dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro. “Si tratta di un ulteriore passo avanti, e siamo felici di annunciare un accordo importante e a lungo termine” – dice il presidente dell’attività giovanile, Riccardo Pinza – “L’idea è quella di costruire un percorso comune, che consenta ai giovani forlivesi di esprimersi sempre meglio in ambito cestistico, in tutte le fasce di età, partendo dal minibasket fino alle categorie maggiori”.

E soddisfazione per la conclusione dell’accordo dichiara anche Andrea Ruscelli, vice presidente JBC, sottolineando come la collaborazione con la prima squadra della città costituisca un’ulteriore importante opportunità per consolidare il progetto della società caossina, “che da oltre mezzo secolo opera per offrire ai propri ragazzi le migliori opportunità di crescita”, mantenendo la propria identità ma rimanendo sempre aperti a cogliere le migliori occasioni di crescita.