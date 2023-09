Basket A2: Unieuro, primo sorriso stagionale

UNIEURO FORLÌ 84

VIGEVANO 65

UNIEURO FORLÌ Cinciarini 16 (3/5, 2/6), Valentini 13 (4/5, 1/5), Tassone 3 (0/1, 1/1), Johnson 10 (3/5, 0/2), Pascolo 8 4/6, 0/1), Zilli 13 (5/8), Pollone 8 (1/5, 1/1), Munari 10 3/3, 1/1), Zilio, Radonjic 3 (0/2, 1/3), Allen e Zampini ne. All.: Martino.

VIGEVANO Bertoni 5 (1/2), Bertetti 7 (2/6 da tre), Smith 9 (3/8, 1/5), Wideman 9 (3/8, 0/4), Rossi 5 (1/1, 0/2), Peroni 4 (0/1, 1/3), Leardini 6 (1/2, 1/2), Battistini 15 (4/10, 1/2), D’Alessandro (0/1 da tre), Strautmanis 5 (2/3, 0/1), Pisati e Bettanti ne. All.: Pansa.

ARBITRI Wassermann, Roiaz, Spessot

PARZIALI 19-13, 46-36, 61-46.

TIRI LIBERI Unieuro 17/29, Vigevano 17/25.

TIRI DA TRE Unieuro 7/20, Vigevano 6/26

L’Unieuro vince la prima partita della sua preseason aggiudicandosi il terzo posto del “Memorial Bortoluzzi” ai danni della neopromossa in A2, Elachem Vigevano. Per i biancorossi, che oltre ad Allen tengono a riposo Zampini, è il debutto di Xavier Johnson il quale, entrato in quintetto base, dopo una partenza frenata (2 punti e 0/3 nel primo periodo), ingrana in progressione e chiude in doppia cifra con 7 falli subiti e 6 rimbalzi. Lo stesso crescendo di Forlì, che patisce in avvio gli avversari (1-7) poi si scioglie ancora una volta grazie a un ottimo Cinciarini (12 punti e 15 di plus/minus all’intervallo) e s’assesta in difesa prendendo in mano l’inerzia e toccando anche il +11 sul 46-35 al tramonto del primo tempo.

Positivo anche l’impatto sotto canestro di Giacomo Zilli con i suoi 7 punti nella prima metà di gara e i 6 della sola terza frazione che consentono ai romagnoli di toccare il massimo vantaggio proprio sul 61-46 del 30’ con appena 10 punti concessi alla squadra di coach Pansa. Un’ottima notizia per Antimo Martino, che si gode anche la personalità dimostrata dal giovane Michele Munari, capace non solo di giostrare nei panni di regista, ma anche di apportare punti alla causa: 10 con 4/4 al tiro. Nella quarta frazione l’Unieuro allunga ancora in progressione, toccando anche il +21 a pochi secondi dal gong e chiudendo con anche Valentini nuovamente in doppia cifra. Per Vigevano buona partita di Leonardo Battistini, male invece i due Usa Smith e Wideman: per loro 7/24 al tiro.

L’Unieuro tornerà in campo mercoledì per un test contro la Fortitudo a San Lazzaro, poi il 12 debutterà in Supercoppa a Chiusi e il 15 sfiderà per la prima volta Rimini nel derby del Pala Galassi.