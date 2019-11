Basket A2, Unieuro: gli abbonati sono 2.520 – GALLERY

Grande soddisfazione in casa Unieuro per un seguito di tifosi che resta una costante negli anni e fa parte della storia del basket a Forlì. “È con grande piacere ed orgoglio – si legge in una nota della società – che la Pallacanestro 2.015 comunica che ad oggi sono 2.520 gli abbonamenti emessi, un numero che è salito rispetto alla stessa data del 2018. Per il raggiungimento di questo traguardo, la società vuole ringraziare tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, che anche per questa stagione hanno deciso di essere al nostro fianco. La campagna abbonamenti continua e andrà avanti fino alla fine del girone di andata, con prezzi proporzionati rispetto al numero di partite che mancheranno al momento della sottoscrizione”.