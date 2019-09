Il Kleb Ferrara vince 90-87 il derby amichevole emiliano-romagnolo contro una Naturelle Imola che ha comunque mostrato progressi incoraggianti. Per i biancorossi di coach Di Paolantonio top scorer Bowers con 18 punti, quindi 16 per Masciadri e 12 per Morse. In casa ferrarese Wiggs 19 e Campbell 17.

