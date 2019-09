Basket A2 Supercoppa, sfuma il sogno final four dell'Unieuro

Niente da fare per l'Unieuro che si deve inchinare alla corazzata Udine (85-95). Sfuma così la qualificazione alle Final Four del prossimo weekend al Pala Lido di Milano, ma i biancorossi hanno pochi rimpianti. L'Old Wild West, infatti, prende possesso della partita nel primo quarto (20-29) e non lo molla più fino alla fine dimostrandosi al momento superiore. Giachetti prova nell'ultimo quarto a riportare Forlì a -8 ma Udine chiude senza affanno.