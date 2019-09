Basket A2, rinvio forzato per il "Varchini-Biagi" di Imola

Riposo forzato per la Naturelle Imola Basket. La società biancorossa ha comunicato che il 4° Trofeo “Luigi Darchini” e 4° Memorial “Gianni Biagi” previsto per sabato 21 settembre alle ore 20.45 non potrà essere disputato a causa della defezione da parte della Pallacanestro Trapani che, avendo passato il turno della Supercoppa di Lega, nel fine-settimana sarà impegnata a giocare i quarti di finale contro la Basket Torino.

Massimo impegno da parte della dirigenza dell’Andrea Costa, interessata

a risolvere l’incresciosa situazione venutasi a creare, e trovare quanto

prima una squadra che possa sostituire la Pallacanestro Trapani. La società comunicherà nei prossimi giorni la data e l’ora in cui si terrà l’amichevole ufficiale.