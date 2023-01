Basket A2, Rimini batte Cento, Forlì perde a Pistoia e Ravenna va KO

Vittoria di peso per Rinascita Basket Rimini che davanti al pubblico del Flaminio batte 87-80 Cento, una delle tre capoliste alla vigilia. Una partita dominata da Johson che torna a fare la voce grossa e combina 27 punti, perdendo solo sul tabellino personale la sfida contro Marks che ne mette 28 tra gli ospiti. Per i ragazzi di coach Ferrari una rimonta speciale dal terzo quarto in avanti e due punti in classifica che fungono da ossigeno puro in ottica salvezza.

Nello scontro di vertice in terra toscana l’Unieuro viene distrutta per 74-62 da Pistoia. I ragazzi di coach Antimo Martino rivedono la sconfitta dopo 7 turni di vittorie ed abbandonano la testa della classifica. La partita si mette sui canali dei padroni di casa sin dal primo tempo chiuso sul 41-33. Nella ripresa non parte mai una vera reazione biancorossa se non sul -20 dell’ultimo quarto a risultato formalmente già acquisito.

Nulla da fare anche l’Orasì che davanti al pubblico amico viene sconfitta per 50-65 da Cividale. Dopo un primo quarto favorevole alla squadra di coach Lotesoriere, 17-10, ci sono 30′ di totale dominio friulano grazie ai 21 punti di Pepper ed ai 18 di Dell’Agnello.