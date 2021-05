Basket A2 play-off, l’OraSì ha mille vite: schianta Tortona ed è 2-1

ORASI’ RAVENNA-BERTRAM TORTONA: 65-62 (13-16, 26-31, 47-54)

ORASI’: Cinciarini 7 (2/6, 1/5), Chiumenti 6 (3/6), Rebec 10 (1/5, 2/5), Denegri 4 (2/2, 0/1), Venuto 7 (2/5 da tre), Maspero, Oxilia 2 (1/3, 0/1), Givens 25 (8/13, 1/3), Guidi ne, Vavoli, Buscaroli ne, Simioni 4 (2/4, 0/1). All.: Cancellieri.

BERTRAM: Cannon 16 (8/8), Gazzotti 4 (1/1, 0/2), Ambrosin 0 (0/2, 0/1), D’Ercole 4 (2/2, 0/3), Fabi 6 (0/1, 1/5), Mascolo 9 (2/7, 1/3), Severini 6 (2/8, 0/4), Sanders 6 (2/6, 0/5), Morgillo ne, Tavernelli 11 (4/5, 1/2). All.: Ramondino

ARBITRI: Boscolo Nale di Chioggia, Scrima di Catanzaro e Perocco di Ponzano Veneto.

TIRI LIBERI: Ravenna 9/14, Tortona 11/14.

TIRI DA DUE: Ravenna 19/39, Tortona 21/40.

TIRI DA TRE: Ravenna 6/21, Tortona 3/25.

L’OraSì ha mille vite: riemerge da -12 e va a battere Tortona in volata, issandosi sul 2-1 nella serie e potendosi così giocare il primo match-point in casa. Appuntamento sabato sera per continuare a sognare più forte.