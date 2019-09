Basket A2, Patricio Prato nuovo team manager di Imola

Giovedì alle 10.30 si terrà una conferenza stampa presso il Bar Renzo, partner dell’Andrea Costa, per presentare la struttura organizzativa sportiva, ampliata in questi giorni con l’ingresso, nel ruolo di Team Manager, di Patricio Prato, capitano dell’Andrea Costa Imola Basket fino alla scorsa stagione.

L’ex capitano delle Naturelle, da 7 anni in prima linea in campo, è ora pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza da veterano per far crescere la squadra nel migliore dei modi.

