Basket A2, OraSì sconfitta a Milano 78-62

Sconfitta a sorpresa per l’OraSì Ravenna (78-62) con l’Urania Milano che ribalta ogni pronostico e vince la sua prima gara casalinga dopo quattro sconfitte consecutive. Ravenna crolla dopo aver lottato nel punteggio fino al 32′, trafitta dai canestri dell’ex Montano e di Raivio in una gara che ha confermato il grandissimo equilibrio che regna nel girone Est. In casa ravennate da segnalare i 21 punti di Potts (7/8, 2/7) e i 14 di Thomas

(5/13 da due) e Marino (3/3, 1/3).