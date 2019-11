Grande vittoria per l’OraSì, che batte una delle grandi favorite del campionato come Udine. Una partita equilibratissima per 35′, che Ravenna ha risolto con un break di 11-0 targato Potts che ha ribaltato punteggio e inerzia da 57-60 a 68-60, un vantaggio gestito poi senza affanni fino alla fine