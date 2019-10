Basket A2, OraSì in anticipo venerdì 15 novembre a Milano

E' in vista un altro anticipo televisivo per l'OraSì Ravenna. Dopo il match lunch di domenica 27 ottobre alle ore 12, al Pala De Andrè contro Caserta, la squadra di coach Cancellieri sarà in diretta su Sportitalia anche venerdì 15 novembre, alle 20.45 al Pala Lido - Allianz Cloud contro l'Urania Milano.