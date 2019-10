Basket A2, Naturelle sconfitta a San Severo (84-82)

Seconda sconfitta stagionale per la Naturelle, che cede a San Severo per 84-82 dopo aver condotto di 11 lunghezze nel terzo quarto e aver messo di nuovo la testa avanti sul 78-79 a -80”. Qui però un break di 6-0 per l’Allianz ha deciso il match. Per la Naturelle 21 Bowers (6/8, 2/6) e 27 per Morse (con 12/15 da due punti). Per quanto riguarda San Severo, 21 punti per Tre Demps e 13 per Saccaggi e Antelli.

