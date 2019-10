Amarezza iniziale per il pubblico del Pala Ruggi di Imola. La squadra biancorossa comincia male il campionato, perdendo fra le mura amiche per 73-80 al termine di una partita equilibrata, ma condizionata dalle cattive percentuali biancorosse. Per Montegranaro decisivi un sorprendente Serpilli a quota 20 e Thomas a 19, mentre alla Naturelle non bastano i 20 di Morse e i 19 di Bowers

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: