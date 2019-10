Basket A2, la matricola Urania sulla strada dell’Unieuro – GALLERY

Una gara da non sottovalutare mercoledì sera (ore 20.30) per l’Unieuro Forlì al Pala Galassi. Tre partite in una settimana e Forlì si sta preparando per affrontare al meglio la neopromossa Urania Milano. Si torna a giocare in casa, e coach Dell’Agnello sa bene che non potrà essere una partita da sottovalutare: “L’Urania ha assemblato la squadra con alcuni giocatori molto esperti della categoria. Non a caso, fino ad ora ha perso 3 partite di misura giocandosela sempre fino alla fine.” Il riferimento è all’inizio di campionato della squadra di coach Villa: in quattro partite è arrivata solamente una vittoria, ma nelle tre sconfitte il distacco massimo è stato di tre punti contro Udine. Per il resto, un punto di margine nella partita persa all’esordio contro San Severo, e analogo distacco nella sconfitta di sabato scorso contro Ferrara. L’unica vittoria, tra le altre cose, è coincisa con l’unica trasferta sul campo di Mantova. “Non possiamo permetterci delle pause durante la gara e dobbiamo tenere alto il livello di attenzione sui quaranta minuti” – continua il coach- “Dobbiamo fare bene le nostre cose ed essere bravi a mettere in atto una prova corale di buona qualità”.





Foto: Fabio Blaco







Attenzione dunque alle individualità dell’Urania, che sta trovando in Nik Raivio il punto di riferimento offensivo (20 punti di media in quattro partite col 40% da tre, ma anche 4 assist a gara). Accanto a lui ci sarà Reggie Lynch, esordiente nel campionato di serie A2, centro da 10,5 punti e 5,5 rimbalzi fino a questo momento. L’esperienza non manca nel resto della squadra, con Andrea Benevelli (ex di Udine, Fortitudo, Brescia, Ferentino e Jesi) che segna 11,3 punti a partita ed è il traino di un gruppo di italiani composto da giocatori che da anni militano nella categoria: tra gli altri, Matteo Montano che sta viaggiando a 9 punti di media, Gherardo Sabatini capace di distribuire 6,7 assist a gara e Sebastiano Bianchi (7 punti e 4 rimbalzi di media).