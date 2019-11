La Naturelle batte Milano per 77-76 con un canestro allo scadere di Masciadri, dopo aver inseguito praticamente per tutto il secondo tempo. I 20 di Bowers e i 13 con 5 assist di Fultz sono decisivi per regalare un successo pesantissimo ai romagnoli. Inutili dall’altra parte i 16 di Raivio