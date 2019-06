Basket A2, Marino rimane all'OraSì Ravenna

Dopo il convincente scampolo di stagione, Tommaso Marino resterà all'OraSì Ravenna anche nel campionato 2019-2020. Questo il comunicato della Piero Manetti: "All'indomani della nomina di Massimo Cancellieri come head coach della futura OraSi arriva anche una conferma dal parquet: il Basket Ravenna ha infatti esercitato l'opzione per la conferma di Tommaso Marino come playmaker della formazione giallorossa anche nella prossima stagione".

Ecco le parole del regista ex Siena: "Sono molto contento di restare a Ravenna, non ho mai nascosto il mio desiderio di rimanere perché appena arrivato qui mi sono subito accorto di essere in un posto speciale. Sono davvero pronto per avviare qui a Ravenna un campionato fin dall'inizio, per la prima volta".