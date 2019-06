Basket A2, l'Unieuro presenta la campagna abbonamenti

L'Unieuro riparte chiamando a gran voce il tifo biancorosso sugli spalti del Pala Galassi.

La Fondazione Dino Zoli in viale Bologna ha ospitato questa mattina la presentazione della nuova Campagna Abbonamenti di Pallacanestro Forlì 2.015. Svelato il claim, FOLLOW ME, in copertina c'è in questa prima fase Pierpaolo Marini. L'esterno classe 1993 è il primo protagonista della campagna che anche quest'anno sarà multi soggetto.

Lo scatto è il primo di una serie realizzata grazie a Marco Anconelli di Art Immagine, e che porterà in copertina nelle prossime settimane altri protagonisti del roster biancorosso.

"Grazie alla famiglia Zoli per l'ospitalità - ha esordito il Presidente Giancarlo Nicosanti -. In questi anni abbiamo superato sempre i nostri record e sappiamo che sarà sempre più difficile continuare a farlo. Ma siamo qui con l'intenzione e la volontà di continuare a superarci. Veniamo da un anno particolarmente positivo dal punto di vista sportivo: siamo tornati ai playoff vincendo anche qualche partita.

Bene, il prossimo anno vogliamo tornarci vincendo di più. L'obiettivo è molto chiaro, siamo ambiziosi, vogliamo migliorare in modo sensibile i risultati dello scorso anno. Per questo ci apprestiamo a costruire una squadra forte, con un budget importante, Renato e il nuovo coach stanno lavorando a questo". Nicosanti si è soffermato anche sulla volontà, forte, di portare all'Unieuro Arena i millennials: "In questi anni abbiamo lavorato molto sulle scuole, portando i giocatori a elementari, medie e superiori, e invitando i ragazzi a vedere gratuitamente le nostre partite. Con questa Campagna Abbonamenti la nostra volontà diventa ancora più esplicita, abbiamo infatti alzato agli Under 10 gli ingressi omaggio nel Settore Giallo, con sconto al 50% per gli Under 16".

Il General Manager Renato Pasquali è entrato nel merito della nuova Campagna Abbonamenti, in particolare sulla cosiddetta "fase ad orologio" che alzerà a 16 (erano 15) il numero di partite inserite in abbonamento: "Si tratta di una novità pensata dalla Federazione per evitare che le squadre giocassero partite in meno. In questo modo ci saranno prima dei playoff sei partite in più rispetto alle 13 +13 della stagione regolare. Ogni squadra giocherà in casa con le tre squadre dell'altro girone che sono arrivate dietro in classifica, e in trasferta con le tre che gli sono arrivate davanti".

Diventano così 16 le gare comprese nel pacchetto dei nuovi abbonamenti, in vendita da lunedì presso la sede di viale Corridoni 10 (9-12.30 e 15-19, tel. 0543 1753333). Fino al 15 luglio gli abbonati alla stagione scorsa potranno rinnovare a prezzo scontato, mentre chi non era abbonato potrà acquistare il ticket annuale nei posti non riservati.

Dal 16 al 31 luglio nuovi abbonamenti liberi in tutti i settori a prezzi ridotti, mentre la terza e ultima fase della Campagna Abbonamenti FOLLOW ME scatterà dal 1° settembre a prezzi interi.