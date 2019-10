Basket A2, l’Unieuro ferma la corsa di San Severo

San Severo non passa all’Unieuro Arena, con la Pallacanestro 2.015 Forlì che vince 89-78. Non è stato per nulla semplice il pomeriggio dei forlivesi, con Marini a sbloccare la partita a 6 minuti dalla fine sul 72-68. La guardia biancorossa serve Watson jr e Forlì allunga 76-70. San Severo insegue ma il quinto fallo di Mortellaro a – 3’ 20” è una mazzata per la rivelazione del campionato. L’ultimo canestro della giornata è di Rush, miglior realizzatore della serata con 22 punti e 10/15 da due punti.