Basket A2, Luigi Sergio firma con Ravenna

L’OraSì Ravenna ha annunciato l'accordo con un veterano della A2 italiana. Dopo l'esperienza di Forlì, torna in Romagna Luigi Sergio, ala piccola di 31 anni, proveniente da Bergamo. Con i gialloneri lombardi ha disputato due ottime stagioni: la prima conclusa con l’incredibile salvezza ottenuta grazie ad una striscia finale di sette vittorie (tra cui quella decisiva al Pala De André); la seconda, da capitano, con il raggiungimento delle semifinali playoff, perse contro Capo d’Orlando, dopo aver passato buona parte di regular season al primo posto del girone Ovest. Nell’anno appena concluso Sergio è stato impiegato in media per 26 minuti, ha totalizzato quasi 7 punti di media e 4 rimbalzi a partita.

L’esperto e carismatico giocatore campano è cresciuto nella squadra della sua città, Maddaloni, e in carriera ha disputato anche tre stagioni in A2 con la maglia di Chieti e una a Forlì, DNA Gold campionato 2013/2014.



Sergio si è accordato per un biennale e sarà a Ravenna nei prossimi giorni, dove verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi giallorossi.

Sergio è il primo acquisto della nuova OraSì e sarà a disposizione di coach Cancellieri, dopo la conferma di Tommaso Marino.