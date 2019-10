Basket A2, l'OraSì Ravenna a punteggio pieno (72-67)

OraSì, altra volata vincente e anche Ferrara si arrende (72-67). I ragazzi di Cancellieri sono stati più forti di un'avversaria che non si è mai arresa anche quando è andata sotto di nove punti sul 50-41. Nei due minuti finali, con i biancazzurri avanti 60-62 e con il quintetto gravato di quattro falli sono Marino, Thomas e Potts a firmare il 12-3 decisivo. Per Ravenna 18 punti con 7/11 da due per Thomas mentre Potts ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi. Da segnalare anche i 13 punti di Marino con 3/5 da tre punti.

