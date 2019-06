Basket A2, l'OraSì ha presentato coach Cancellieri

L'OraSì Ravenna ha un nuovo allenatore. Massimo Cancellieri è stato presentato ieri nella sede di via della Lirica, introdotto dal presidente Vianello e dal general manager Trovato. "Sono un tipo abbastanza pragmatico - ha detto il 46enne allenatore teramano - quello che mi piacerebbe condividere in questa prima chiacchierata è che sono stato estremamente felice della chiamata di Ravenna perchè conosco Antimo Martino e mi sono confrontato sia con lui che con persone che conoscono bene questa realtà. Capirò nei prossimi giorni quali sono gli identikit dei giocatori ideali per costruire la nuova squadra, tra conferme e novità".