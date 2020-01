La nona sinfonia dell’OraSi risuona al PalaMaggiò per una vera marcia trionfale dopo cinque minuti di effimere schermaglie iniziali (67-85). Troppo solida la formazione di coach Cancellieri contro i bianconeri zoppi dei loro americani, irriconoscibili. Il netto finale è frutto soprattutto dello 0-13 per chi chiama da fuori Caserta per il 13-26 al 12′. Minuto dopo minuto la forbice si allarga fino al +27 del 49-76 firmato Potts al 33′ che anticipa il 67-85 finale