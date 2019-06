Basket A2, l'Andrea Costa annuncia l'arrivo di Taflaj

Ora c'è anche l'ufficializzazione. L'Andrea Costa ha annunciato l'ingaggio dell'ala piccola albanese Celis Taflaj.

Questo il comunicato del club biancorosso: "Le Naturelle Imola Basket comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Celis Taflaj, che sarà un giocatore Biancorosso per la stagione di Serie A2 2019/2020. Under classe 1998, albanese ma di formazione italiana, Taflaj approda a Imola dopo una stagione trascorsa a Treviglio e terminata, da metà febbraio in poi, a Cento.

Ala piccola di 201 centimetri, Taflaj è in grado di ricoprire diversi

ruoli in campo, rivelandosi un elemento polivalente, oltre che ancora

under.

Nato in Albania, dove ha iniziato la carriera cestistica, Taflaj nel

2014 ha preso la volta dell’Italia, precisamente a Pistoia dove è

cresciuto nel settore giovanile.

Passaggio poi a Bottegone Sant’Angelo,

prima di vestire le casacche di Stella Azzurra Roma e Viola Reggio

Calabria.

Taflaj rappresenta uno dei talenti del basket albanese: dal 2014 è un

punto fermo della Nazionale, avendo fatto parte dei gruppi giovanili

under 16, under 18 e under 20, ottenendo poi la convocazione con la

Nazionale maggiore.

Ha chiuso la scorsa stagione (Cento) con 9.4 punti e 3.4 rimbalzi di

media a partita, mentre il record stagionale di punti segnati è stato

21, messi a segno contro Forlì il 9 marzo 2019".

Coach Di Paolantonio commenta così l’ingaggio dell’under albanese:

“Cercheremo in questo mercato di costruire una squadra competitiva e

battagliera, che giochi contro tutti a viso aperto per centrare

l’obiettivo della salvezza. In questa ottica, Celis è stato uno dei

primi nomi a cui abbiamo pensato e lui ha accettato la nostra proposta

con grande entusiasmo.

È un under che però ha già esperienza nel campionato di A2, può giocare

stabilmente da ala piccola, potendo anche spostarsi qualche minuto da ‘4

tattico’, e ciò sarà molto importante per l’economia della nostra

squadra”.

Il coach Emanuele Di Paolantonio

Entusiasta, anche Celis Taflaj commenta la sua firma con l’Andrea Costa:

“Sono molto contento di venire a giocare a Imola, una piazza calda dove

si può fare bene. Mi è piaciuto subito il progetto di Coach Di

Paolantonio. Sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare.

Saluto

tutti i tifosi e spero che ci divertiremo insieme!”