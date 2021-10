Basket A2, l’Unieuro perde Flan per almeno 6 mesi

Prima il sorriso sulle labbra, perché quando si parla di giovani e piani per il loro futuro, è giusto che sia così, poi tanta amarezza. Si è chiusa così la giornata in cui la Pallacanestro 2.015 presentava il progetto che porta da questa stagione l’Under 19 Eccellenza a disputare anche il campionato senior di C Silver con il codice Fip e i colori del Gaetano Scirea Bertinoro. Durante l’allenamento pomeridiano dell’Unieuro, il play del 2002 Franco Flan ha subìto un infortunio che pone prematuramente fine alla sua stagione. Quella del ritorno a casa, con contratto triennale, e che doveva vederlo impegnato proprio sui due fronti: in A2 e in C con lo Scirea.

Portato immediatamente a effettuare gli esami dopo la distorsione procuratasi in modo fortuito, ne è scaturita la rottura del tendine d’Achille della caviglia sinistra. Tra intervento chirurgico e riabilitazione, per il forlivese si tratta di uno stop stimabile in 6 mesi.

Flan avrebbe fatto parte della rosa di 16 ragazzi che, a rotazione sulla base degli impegni anche con la serie A2, giocheranno a Bertinoro “con i grandi”.