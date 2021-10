Basket A2, l’Unieuro ha bisogno del vero Hayes

Dopo una stagione di assenza dovuta all’inusuale inserimento delle due protagoniste in gironi diversi, torna domani sera alle 18.30 (con diretta televisiva sul canale 219 di MS Sport e sull’814 di MS Channel nella piattaforma Sky) una delle grandi classiche degli ultimi quindici anni. Quella tra Tezenis Verona e Unieuro è sempre stata una sfida di peso, tanto più lo era annunciata quest’anno quando i pronostici della vigilia si dividevano sul dare biancorossi o scaligeri come potenziali candidati al primo posto del girone.

Il momento attuale delle due squadre dice altro, ma quando a fine campionato si tireranno le somme, allora è più che probabile che i punti in palio nel doppio scontro diretto, saranno un fattore per la classifica. Quella che, adesso, vede i romagnoli dietro il trio di testa Scafati-Ravenna-Chiusi e i gialloblu addirittura ultimi e ancora in negativo dopo la sola vittoria ottenuta nelle prime tre gare dell’anno.

Ovvio, quindi, che fare risultato domani serva tantissimo a entrambe e che il “big match anticipato” possa ridare fiducia o di converso aumentare i dubbi a seconda di chi ne uscirà vittorioso. Chi possa esserlo è impossibile dirlo alla vigilia per più di una ragione. Il fattore campo e le scorie del ko interno con la Stella Azzurra, infatti, di per sé non devono rappresentare un handicap per l’Unieuro.

Basti pensare a un precedente emblematico. Era la stagione 2018-2019 e Forlì, con Giorgio Valli in panchina, salì a Verona dopo un fragoroso tracollo casalingo con Cagliari (addirittura 87-101). Ne scaturì una prestazione magistrale dei biancorossi, sempre in controllo e vittoriosi 77-87 con un Pierpaolo Marini mattatore con i suoi 34 punti.

Insomma, ogni gara fa storia a sé e così sarà domani con l’Unieuro che spera che a emulare Marini possa essere Kenny Hayes. Dopo la gara negativa di domenica, la qualità, l’esperienza della guardia statunitense, nonché la “sfida nella sfida” tra lui e il suo grande amico Karvel Anderson, possono essere benzina del riscatto.

Quello che, comunque, cercano tutta Forlì e tutta Verona, due squadre che vivono alcune situazioni analoghe e che, in fin dei conti, devono ancora trovare se stesse. Esempi? Ce ne sono. Pensiamo agli altri due Usa, Jeffrey Carroll e Xavier Johnson, entrambi abituati a Biella e Capo d’Orlando a essere i primi terminali e ora alla ricerca di una, non facile, nuova dimensione. E poi i lunghi titolari, Benvenuti e Candussi, il cui avvio è sinora sotto le aspettative. Per il veronese in termini clamorosi visto che è passato dai 14 punti e 7 rimbalzi del 2020-2021 ai 6.7 e 3 di queste prime gare. L’ultima analogia è legata ai veterani del 1983 Giachetti e Rosselli, costretti sinora a giocare più del solito e del previsto: lo scaligero dai 18′ dell’anno scorso ai 28′ attuali, il capitano dell’Unieuro dai 21 ai 23. Identità cercasi, quindi, vittoria pure. Alla fine, però, gioirà solo una.