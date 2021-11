Basket A2, l’Uniero torna alla vittoria contro Cento (74-72)

Due punti di capitale importanza per l’Unieuro Forlì che supera in un finale estremamente tirato la Tramec Cento con il punteggio di 74-72. Decisivi gli ultimi 7′ in cui la compagine di coach Dell’Agnello si prende di forza la scena e torna a muovere la sua classifica. Con l’assenza di Carroll che ci prova nonostante la febbre, i romagnoli si affidano a Giacchetti per la vittoria.

UNIEURO 74

TRAMEC 72

UNIEURO: Benvenuti 4 (2/3), Giachetti 18 (5/6, 2/6), Bruttini 2 (1/4), Natali 10 (2/4, 2/2), Carroll (0/2 da tre), Hayes 9 (2/5, 1/2), Bolpin 11 (4/8, 1/6), Palumbo 13 (2/5, 1/2), Pullazi 7 (3/7, 0/3), Serra, Bandini e Ndour ne. All.: Dell’Agnello.

TRAMEC: Tomassini 4 (1/4, 0/3), Ranuzzi 14 (1/2, 4/5), Moreno 11 (4/5, 1/3), James 20 (10/13, 0/5), Gasparin (0/1, 0/3), Barnes 16 (3/3, 3/5), Berti 5 (1/3, 0/1), Dellosto 2 (1/2, 0/1), Guastamacchia, Re e Zilli ne. All.: Mecacci.