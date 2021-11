Vittoria sul velluto per l’OraSì, che riprende subito la sua marcia passando a Veroli contro l’Eurobasket (62-76). C’è equilibrio per un quarto, poi Ravenna ingrana la marcia giusta nel secondo periodo e spacca la partita (24-38) per poi gestire senza il minimo affanno il vantaggio in doppia cifra nel secondo tempo. Top scorer Sullivan con 16 punti e 8/8 al tiro.