Basket A2, "Kk" al servizio di Forlì

Poche parole e soprattutto una gran voglia di allenarsi per migliorare e per crescere in un gruppo che, a sentire lui <ha giocatori che possono tranquillamente giocare in Serie A". Si è presentato così “KK”, Kaspar Kitsing, il diciottenne estone scelto in estate dalla Pallacanestro 2.015 ed eletto nella scorsa stagione miglior passatore della “Next Gen Cup”"

A presentarlo, il presidente della Pallacanestro 2.015 Giancarlo Nicosanti: “Crediamo molto in lui, è stato uno dei primi giocatori che abbiamo cercato questa estate ed abbiamo siglato un accordo triennale. È un ragazzo che può crescere tanto e anche noi, come Società, vogliamo crescere: per fare questo abbiamo bisogno di giovani così, che ci aiutino in questo processo”.

A portarlo a Forlì, il GM Renato Pasquali: “Durante la costruzione della squadra, abbiamo capito la necessità di avere in roster un giocatore interessante e futuribile che accettasse la nostra sfida. Pensiamo di avere aggiunto quella qualità che fa capire che la Società sta crescendo: la scelta di investire sui giovani dimostra la nostra ambizione e indica dove siamo diretti. Dal punto di vista tattico, Kaspar è un giocatore molto duttile, che può coprire diversi ruoli, dal play all’ala forte. Dovrà necessariamente fare un percorso di crescita fisica, ma ha tutte le carte in regola per riuscirci”.



Parola poi, al nuovo numero 3 della Pallacanestro 2.015, che vede nella città di Forlì qualcosa di simile alla sua Tartu, provincia estone nella quale è nato: “Prima di tutto voglio ringraziare la società: quando mi hanno chiamato non ci ho pensato troppo e nelle prime due settimane qui ho avuto conferma di quello che mi aspettavo. Si lavora tanto e in maniera intensa, e sono sicuro di potere migliorare. Lavoriamo duro per essere pronti per l’anno che sta per cominciare, con l’obiettivo di vincere il più partite possibile”.