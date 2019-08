Basket A2, Imola chiude il cerchio con il giovane Calvi

Il roster biancorosso è completo. Le Naturelle Imola Basket annuncia di aver concluso le trattative per l’ultimo elemento della squadra, si tratta di Giorgio Calvi, il quale per la prossima stagione sportiva vestirà la maglia Biancorossa.

Classe 2000, alto 203 cm Giorgio Calvi, è un prestito del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco di Livorno e completa il roster

dell’Andrea Costa nel ruolo di ala pivot.

L’undicesimo del roster è Alessandro Alberti, guardia classe 2002, proveniente dalla società satellite International Imola Basket.

Ecco infine i numeri di maglia biancorossi:

- T. Ingrosso 1

- N. Ivanaj 2

- A. Morse 3

- C. Taflaj 4

- L. Valentini 5

- G. Calvi 7

- R. Fultz 9

- L. Baldasso 11

- S. Masciadri 14

- T. Bowers 15

- A. Alberti 18

