Basket A2, il vice-coach Lotesoriere lascia Ravenna

"Si separano dopo quattro belle stagioni le strade del Basket Ravenna e di Alessandro Lotesoriere, che intraprenderà quindi una nuova avventura nella quale sarà accompagnato dai più sinceri auguri e dai migliori auspici della società giallorossa". Così il comunicato dell'OraSì Ravenna che annuncia la fine del proficuo rapporto con "coach Lote" assistente prima di Antimo Martino e poi di Andrea Mazzon. Il coach pugliese ha raggiunto la semifinale dei play-off nella stagione 2016/2017 e il secondo posto nella Coppa Italia di A2 2017/2018, mentre nell'ultimo campionato ha conquistato l'accesso ai play-off. "Voglio ringraziare la grande famiglia del basket Ravenna per questi 4 anni assieme. Fare una lista dei nomi in queste circostanze è molto complicato, un saluto di cuore e un ringraziamento per la stima che mi ha sempre dimostrato va senza dubbio al presidente Vianello".