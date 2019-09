Basket A2, il programma dell'Unieuro al torneo di Caserta

Proseguono i ritocchi dell'Unieuro Forlì in vista del debutto in campionato. È stato definito il programma del “Trofeo I.r.t.e.t.”, lo storico torneo quadrangolare che si svolgerà al Palazzetto dello sport di viale Medaglie d’oro a Caserta. I biancorossi forlivesi scenderanno in campo per la prima semifinale sabato 28 contro Napoli Basket alle 18.30, e a seguire ci sarà la sfida tra lo Sporting Club Juvecaserta e l’EuroBasket Roma.

Domenica 29, nella seconda giornata del torneo, si disputeranno le finali per il primo/secondo posto e per il terzo/quarto posto: si gioca alle 19 e alle 21, ricordando che qualunque sarà il risultato del match di sabato, la Juve Caserta giocherà la seconda partita della serata. La due giorni si arricchirà anche con la “Gara da 3 punti” che vedrà la partecipazione di due atleti per squadra: le eliminatorie che si giocheranno sabato tra una gara e l’altra e le finali domenica sera.