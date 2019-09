Basket A2, i prezzi per vedere l'OraSì Ravenna

L'OraSì Ravenna ha comunicato i prezzi per le gare casalinghe della stagione sportiva 2019-2020.

Poltrona: 22 euro

Tribuna: 17 euro

Tribuna ridotto (over 65, under 18, studenti universitari): 10 euro

Ridotto under 12: 7 euro

La campagna abbonamenti “Unisciti a noi” prosegue presso la sede di Viale della Lirica e rimarrà aperta fino a sabato 12 ottobre, la vigilia alla seconda giornata di campionato – prima in casa – contro Ferrara, con questi prezzi (validità 16 partite):

Poltrona (abbonamento + LNP Pass): 240 euro

Intero tribuna: 185 euro (promo famiglia***: 92,50 euro)

Intero opzionale con LNP Pass: 215 euro

Ridotto*: 120 euro (con LNP Pass: 150 euro, promo famiglia***: 60 euro)

Genitore atleta JBR: 110 euro (con LNP Pass: 140 euro, promo famiglia***: 55 euro)

Promo Junior Sport**: 85 euro (promo famiglia***: 42, 50 euro)

Ridotto BCC: 135 euro (con LNP Pass: 165 euro)

I nati dall’1.1.2014 in poi godono dell’ingresso gratuito

*Ridotto: Under 18, Over 65 e studenti universitari

**Promo Junior Sport: valida fino a 18 anni per i praticanti un’attività sportiva

***Promo famiglia: sconto del 50% sul terzo (e quarto) abbonato componente di un nucleo famigliare.