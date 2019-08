In attesa di dare il via agli allenamenti, l'Unieuro Forlì ha comunicato i numeri di maglia per la prossima stagione. Giachetti conserva il 5, Ndoja ha scelto il 43, mentre Watson avrà il numero 10.

