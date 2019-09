Basket A2, i biglietti per l'Unieuro Forlì in Supercoppa

La Pallacanestro 2.015 Forlì ha annunciato alcune informazioni per i tifosi in merito alle gare casalinghe di Supercoppa LNP che si giocheranno all’Unieuro Arena contro l’Andrea Costa Imola (mercoledì 11, ore 20.30) e contro l’Ucc Piacenza (domenica 15, ore 19).

Ci sarà la possibilità di acquistare un biglietto unico che darà accesso a tutti i settori dell’Unieuro Arena al prezzo di €10 euro; i bambini sotto i dieci anni entreranno gratis (ma servirà comunque un biglietto identificativo da ritirare in sede in prevendita) mentre per gli Under 14 è prevista una tariffa scontata di 5 euro. I titoli di ingresso per le due partite non sono inclusi nell'abbonamento.

I biglietti sono già acquistabili presso la sede della Pallacanestro 2.015 (Viale F. Corridoni 10, dal lunedì al venerdì con orari 9.00-12.30 e 15.00-19.00), oppure online cliccando. I tagliandi rimasti invenduti si potranno acquistare direttamente alla biglietteria dell’Unieuro Arena il giorno della partita. Per informazioni: 0543/1753333, oppure info@pallacanestroforli2015.it.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: