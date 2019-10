Terza sconfitta consecutiva per la Naturelle, che cede 82-66 sul campo di Roseto e resta desolatamente ultima in classifica a quota zero. Prova del tutto negativa per i romagnoli, non bastano infatti i 16 punti di Morse e i 13 di Bowers, che sono tra i peggiori in campo. Domenica prossima è all’orizzonte una sfida giá decisiva al Ruggi contro l’Assigeco Piacenza