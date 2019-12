Basket A2, la Naturelle a Montegranaro avrà anche Ivanaj

IMOLA – La Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro ha parzialmente accolto il reclamo di urgenza mosso dall’Andrea Costa Imola in merito al provvedimento disciplinare nei confronti di Nikola Ivanaj: è stata così dimezzata la squalifica, da due a una giornata. La Corte d’Appello ha al tempo stesso autorizzato la commutazione in ammenda pecuniaria. Ivanaj sarà regolarmente a disposizione del club biancorosso già da domenica nella sfida con Montegranaro valida per la prima di ritorno di A2 girone Est.